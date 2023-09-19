В Хмельницкой области и Кривом Роге прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Хмельницкой области прогремели взрывы, об этом сообщил украинский «24-й канал».

«В Хмельницкой области слышали взрывы», - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул сообщил телеканалу ТСН о взрыве в городе.

«Кривой Рог. Взрыв», - сказал Вилкул.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Одессе прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное».

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» по городской промзоне на Холодной Горе. Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, была объявлена воздушная тревога.

17 сентября Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и сортировочному железнодорожному узлу. Отмечалось, что харьковчане слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.