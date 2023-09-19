Во Львове прогремели взрывы Фото: REUTERS

Во Львове прозвучали взрывы, об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого.

«В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем!», - приводит издание слова Козицкого.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Хмельницкой области и городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремели взрывы. Также в Одессе сообщали о произошедшем взрыве.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о «прилете» по городской промзоне на Холодной Горе. Ранее сообщалось о взрывах в Харькове, была объявлена воздушная тревога.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.