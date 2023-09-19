Подполковник Дэвис: Запад не может скрывать правду о провале наступления ВСУ Фото: REUTERS

Запад больше не может скрывать правду о провале наступления ВСУ и неудачной политике Вашингтона по Украине, об этом сообщил в статье для Newsweek отставной офицер подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

«Мы больше не можем скрывать правду о конфликте России и Украины», - написал Дэвис.

Офицер подчеркнул, что трезвый и точный анализ почти завершенного летнего наступления Украины показывает, что жертвы, которые Украина продолжает приносить, практически не имеют никакого смысла.

По мнению эксперта, США стоило бы провести коррекцию курса и начать проводить новую политику.

Как писал сайт KP.RU, 8 сентября Дэвис заявил, что намерение Вашингтона поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется», приведет к гибели еще десятков тысяч украинцев и потере территорий.

Офицер подчеркнул, что продолжение конфликта не сводится к тому, чтобы отправлять Киеву еще больше денег и очередную партию танков, бронетранспортеров и гаубиц. Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию.

По его словам, ВСУ провалом текущего наступления доказали неспособность победить в противостоянии с Россией. Поэтому дополнительная помощь Запада также не поможет Киеву переломить ход конфликта и лишь приведет к еще большим жертвам.