Журналист Хинкл заявил, что Москва красивее Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и восхитился красотой Москвы. О впечатлениях от поездки о рассказал в своем блоге на YouTube.

«Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место», - заявил Хинкл.

Журналист подчеркнул, что на улице нет бездомных и наркоманов, которые «пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите. ...Здесь очень чисто».

«Я буду честен, в Америке нет ничего подобного, это потрясающе», - с восторгом отметил Хинкл.

Как писал сайт KP.RU, 23 мая 2023 года бывший морпех-разведчик США, инспектор ООН по вооружениям, журналист и писатель Скотт Риттер посетил Крым и представил в Симферополе свою книгу.

С первых минут выступления Скотт Риттер решил рассказать о том, как впервые попал в СССР и как за небольшое количество времени изменилось его отношение к русскому народу.

По его словам, с самого детства наравне с родной историей он изучал, как живут в Советском Союзе, русский язык и литературу, «чтобы знать, чем живет враг».

Позже, когда он стал служить в корпусе морской пехоты США, его сделали офицером разведки. В лагерях Калифорнии он занимался военной разведкой, тренировался и изучал методы убийства русских солдат.

Офицер добавил, что в конце 80-х Рейган и Горбачев подписали договор о ракетах средней и меньшей дальности, и я поехал в Россию, чтобы наблюдать за тем, как соблюдается этот договор.

В итоге за все время работы мое отношение к местному народу перевернулось с ног на голову. Я приехал в Россию, чтобы убивать, а стал поклонником этой страны.