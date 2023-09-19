Что произошло в ночь на 19 сентября

Во Львове проведут проверку после попытки военкомов силой задержать мужчину Фото: REUTERS

Военкомат Львовской области сообщил, что проведет проверку после появления видео, на котором его сотрудники пытались силой задержать мужчину на улице.

Отмечалось, что по данному факту руководством Львовского областного ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры.

Украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на Сватовском участке фронта, рассказал российский боец.

Боец уточнил, что только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления.

В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного в перспективе развивать скорость свыше 1500 метров в секунду, рассказал руководитель разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Он отметил, что патрон пока называется «условно гиперзвуковым», так как сегодня летает «на грани» гиперзвуковой скорости.

Американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и восхитился красотой Москвы.

Журналист подчеркнул, что на улице нет бездомных и наркоманов, которые «пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите. ...Здесь очень чисто».

Зеленский осознал необходимость больше благодарить западных политиков, а не критиковать их, написал в статье New York Times обозреватель Эндрю Крамер.

Крамер пояснил, что западные политики посоветовали Зеленскому выражать больше благодарности. «Зеленский, похоже, понял это послание», - отметил журналист.