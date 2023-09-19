Эрдоган считает, что украинский конфликт будет длиться долго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход украинского конфликта, заявил о нескором его окончании.

По его словам, что «совершенно очевидно», что боевые действия на Украине будут длиться долго. При этом он отметил, что президент России Владимир Путин призывает завершить кризис максимально оперативно.

«Господин Путин также выступает за скорейшее окончание конфликта. Я говорю это только с его слов, Путин хочет, чтобы это закончилось как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам», - сказал турецкий президент в интервью американскому телеканалу PBS.

Напомним, российский лидер заявил об отказе Украины вести какой-либо диалог с Россией по решению ряда вопросов. Как отметил глава государства, Москва согласна с тем, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, однако Киев отказывается от переговоров. Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ.