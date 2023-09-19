Пожар начался на территории промышленного склада во Львове

Пожар разгорелся на территории промышленного склада, расположенного во Львове. Об этом во вторник, 19 сентября, пишет «Украинской правда», ссылаясь на мэра города Андрея Садового.

«Садовый сообщил, что в результате удара по Львову возникло возгорание на промышленном складе», - сказано в заявлении издания, где также уточняют, что градоначальник предупредил о том, что на место происшествия выехали «все соответствующие службы».

Напомним, ранее СМИ, ссылаясь на главу областной военной администрации Максима Козицкого, заявляли о серии взрывов во Львове. На данный момент в этой области была объявлена воздушная тревога. Незадолго до этого взрывы также произошли в Кривом Роге.