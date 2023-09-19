«Ростех» разрабатывает снаряды для «Мальвы» для превосходства перед оружием НАТО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборонные предприятия «Ростеха» ведут разработку снарядов нового поколения, в том числе для самоходной гаубицы «Мальва». Они обеспечат превосходство над артиллерией Североатлантического альянса. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Ведем новые разработки в этой сфере. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы «Мальва», в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО», - проинформировал журналистов Оздоев.

Он добавил, что в настоящее время предприятия госкорпорации работают в круглосуточном режиме, ритмично и непрерывно поставляя технику в российские войска.

В августе 2023 года министерство обороны Российской Федерации заключило контракт с ЦНИИ «Буревестник», согласно которому в российские войска будут поставлены новейшие колесные гаубицы «Мальва».

По информации «Ростеха», «Мальва» является более маневренной, чем артустановки на гусеничном ходу. При этом у новой гаубицы больший технический ресурс и меньшая стоимость эксплуатации. С помощью артустановки можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 километров. Скорострельность «Мальвы» составляет более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.