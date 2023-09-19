Байден пытался оскорбить Путина, назвав диктатором Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден снова попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина, назвав его «диктатором». Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

«Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», - приводит пресс-пул Белого дома заявление американского лидера, сказанное в ходе мероприятия по сбору средств для его кампании в Нью-Йорке.

Напомним, Байден уже пытался оскорбить Владимира Путина в марте 2021 года в своем первом же большом интервью в должности главы государства.

При этом Путин в ответ пожелал американскому президенту здоровья, отметив, что говорит это «без иронии и шуток». Российский лидер также отметил, что оценка других государств лидером всегда отражает внутреннее положение вещей в его же стране, иронично напомнив также и поговорку «кто как обзывается, тот так и называется».