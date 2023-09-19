ФТС: экспорт продовольствия становится главной статьей доходов российской казны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главной статьей доходов российской казны после нефти и газа становится экспорт продовольствия. Об этом сообщил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

«Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа», - рассказал Давыдов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Он напомнил, что показатели по экспорту зерновых были практически перевыполнены, если сравнивать с результатами 2022 года.

«В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник», - перечислил врио главы ФТС.

По его словам, основными покупателями российского зерна являются Китай, страны Ближнего Востока, Египет и Казахстан. По данным Давыдова, рост экспорта сельхозпродукции составляет около 70% в весовом выражении и чуть меньше в стоимостном из-за конъюнктуры цен.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что поставки российского продовольствия за рубеж по итогам 2022 года выросли на 12%. В ведомстве отметили, что отечественная продукция АПК поставляется в полторы сотни стран, а вклад России мировую продовольственную безопасность каждый год растет. В общей сложности, экспорт продовольствия из России в прошлом году составил свыше 70 млн тонн.