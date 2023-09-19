МИД Индии заявил о высылке высокопоставленного канадского дипломата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Канады Кэмерона Маккея после высылки из Оттавы индийского дипломата высокого ранга и объявило ему об аналогичном решении. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Посол Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, находящегося в Индии», - сказано в заявлении министерства, где уточняется, что дипломат должен покинуть Индию в течение пяти дней.

Напомним, накануне канадские власти выслали высокопоставленного индийского дипломата в Оттаве из-за предположения о причастности спецслужб Индии к убийству главы сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне этого года.

Как писал сайт KP.RU, высланного из Оттавы дипломата Министерство иностранных дел Канады назвал представителем разведки Индии.