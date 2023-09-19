Франция отказалась вводить запрет на въезд авто с российскими номерами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция не станет вводить запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе французского посольства в Москве.

«В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014 Европейского союза», — уточнили во французском посольстве.

В заявлении отметили, что Париж не намерен вводить запрет на въезд, который ранее уже ввели ФРГ, Финляндия, Польша и страны Прибалтики.

«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», - сказано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Финляндия, Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей, следуя директиве Европейского союза. В минувший понедельник, 18 сентября, к этому запрету присоединилась Чехия.