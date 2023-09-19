Украина ищет альтернативу Starlink Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина старается найти альтернативы спутниковой сети Starlink, однако на данный момент признает, что отказаться от услуг компании Илона Маска невозможно. Об этом пишет газета Pais.

«Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признает, что отказаться от Маска невозможно», - сказано в статье.

Согласно данным издания, если сеть Starlink перестанет работать, то украинская оборона рухнет. Как сообщается, сейчас Киев надеется на гарантии американского правительства о том, что SpaceX «не оставит их в беде».

Напомним, СМИ сообщили, что Илон Маск отключил Starlink недалеко от Крыма, сорвав атаку украинских войск на российский флот. Позже предприниматель опроверг заявления об отключении спутниковой связи, но фактически подтвердил, что помешал атаке, уточнив, что просто не стал активировать систему, как того просили.