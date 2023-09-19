Экономист Сакс: конфликт на Украине свидетельствует об ослаблении позиций США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия жестко ответила на провокационную политику по расширению Североатлантического альянса, а конфликт на Украине стал свидетельством ослабления позиций США. Такого мнения придерживается американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Россия прямо сейчас говорит нет, и остальные страны следом заявляют: «Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир», — заявил Сакс в интервью YouTube-каналу The Duran.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты пока не до конца поняли, насколько шатким становится их положение на мировой арене. Поэтому, как считает Сакс, конфликт на Украине является переломным моментом.

Экономист подчеркивает, что, несмотря на то, что США проиграли во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, а также создали полный бардак в Сирии и Ливии, у них не было такого сильного соперника, как Россия.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что уродливая неоколониальная система прекратила свое существование. Тогда как, по мнению, главы государства, в мире укрепляется многополярный порядок.

О том, что российский лидер изменил мир, сделав его многополярным, ранее заявил американский журналист Джексон Хинкль.