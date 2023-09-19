Жителей Подмосковья поразило северное сияние: Яркие фото

Фото: Сергиев Посад Lifе

В ночь на вторник, 19 сентября, жители Подмосковья смогли увидеть в небе северное сияние.

Такой красотой смогли полюбоваться в Сергиевом Посаде, а также Балашихе, Клину и Черноголовке. Фото такого природного явления представил Telegram-канал «Сергиев Посад Lifе».

Фото: Сергиев Посад Lifе

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что причиной северного сияния в Подмосковье стали магнитные бури. Он назвал основным прогнозом на предстоящий осенне-зимний период возвращение Солнца на фазу роста с увеличением вспышек, а значит и числа геомагнитных бурь

Фото: Сергиев Посад Lifе

«Наблюдения Солнца подтверждают этот сценарий. Последние две недели происходит рост числа вспышек. За вторую неделю сентября их произошло примерно в два раза больше, чем за первую неделю», - написал специалист в своем Telegram-канале, отметив, что за первую половину текущего месяца уже зафиксировали две магнитных бури, а пришедшая накануне стала третьей.

Фото: Сергиев Посад Lifе

Тишковец напомнил, что во время магнитной бури может повышаться артериальное давление, снижаться работоспособность, а также отмечаться головные боли, сонливость и обострение хронических заболеваний.

Фото: Сергиев Посад Lifе

Напомним, предыдущие северное сияние жители Подмосковье ночью 23-24 апреля этого года. Тогда 21 апреля на Солнце произошла мощная вспышка.