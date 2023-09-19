Конкурс «Твой Кузбасс - твоя инициатива» вошел в число лучших практик инициативного бюджетирования в России

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Проект «Твой Кузбасс - твоя инициатива» вошел в число лучших российских практик инициативного бюджетирования за 2022 год. Минфин РФ отметил его в номинации «Финансовые аспекты сопровождения проектов инициативного бюджетирования». С момента запуска конкурс помог реализовать около 600 народных предложений.

«В Кузбассе областной конкурс проектов инициативного бюджетирования реализуется уже пятый год. При этом мы не просто поддерживаем предложения жителей региона, софинансируя проекты из областного бюджета, но и сопровождаем проекты на всех стадиях их воплощения в жизнь, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Такой подход к работе помогает эффективно улучшать качество жизни в городах и поселках, создавать действительно нужные кузбассовцам объекты».

Благодаря конкурсу удалось обустроить комфортные пространства для более чем 227 тысяч жителей региона. В 2023 году финансирование проекта из бюджета области было увеличено в два раза по сравнению с 2019 годом – до 200 млн рублей.