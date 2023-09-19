Илон Маск хочет ввести ежемесячную плату за использование соцсети X Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что компания X намерена каждый месяц взимать деньги с тех, кто пользуется платформой.

«Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X», - рассказал бизнесмен во время общения с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

По его словам, плата будет небольшая. Ее введение он объяснил борьбой с «армиями ботов».

В июле 2023 года социальная сеть Twitter сменила логотип, заменив изображение голубой птицы, на черно-белый X. Маск, в свою очередь, заявил, что публикации в Twitter станут называться не «твитами», а «иксами» после переименования социальной сети в X, подчеркнув, что в новой концепции социальной сеть старые название и логотип уже не имеют смысла. Он также пообещал расширение функционала соцсети, а именно добавление возможности управлять финансами и новых способов общения.