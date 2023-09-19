Илон Маск одним знаком описал размер госдолга США Фото: REUTERS

Илон Маск только одним символом ответил на пост в социальной сети Х о том, что государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превышает цифру в 33 трлн долларов.

«!» - написал бизнесмен в соцсети, отвечая на это сообщение.

Напомним, в октябре прошлого года госдолг США впервые в истории превысил 31 трлн долларов, однако уже в июне этого года статистическая информация Министерства финансов Соединенных Штатов представила данные, согласно которым объем государственного долга страны уже превышает 32 трлн долларов.

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении потолка государственного долга Соединенных Штатов. Такая мера Белого дома позволила американским властям избежать дефолта.