Олег Кувшинников объявил старт десятого сезона проекта «Народный бюджет»

По словам главы региона, проект инициативного бюджетирования «Народный бюджет», начавшийся в 2015 году, дал потрясающие результаты. Жители муниципалитетов, разрабатывая проекты по благоустройству своих территорий, непосредственно участвуют в решении вопросов местного значения.

«Растет количество зон отдыха, спортивных и детских площадок, ремонтируются малые архитектурные формы, монументы погибшим героям и многое другое. Поэтому мы начинаем формировать перечень заявок на будущий год. Постараемся учесть все инициативы наших граждан и в полной мере их профинансировать», – сказал Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области, объявляя о начале приема заявок на 2024 год.

В этом году в рамках «Народного бюджета» реализовано 1373 проекта, сумма бюджетной поддержки составила 500 миллионов рублей, таким же будет бюджет проекта и в следующем 2024 году.

На реализацию проекта инициативные группы могут получить из областного бюджета до 70% от стоимости. Оставшуюся сумму вносят муниципалитеты из местных бюджетов, местный бизнес, индивидуальные предприниматели. Доля участия физических лиц должна составлять не менее 5% от общей стоимости проекта. За прошедшие девять лет проекта количество народных проектов, получивших областное финансирование, выросло в 21 раз, отметил Кувшинников.