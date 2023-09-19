Эрдоган резко ответил перебивавшей его журналистке американского СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на попытки журналистки американского телеканала PBS Амне Наваз во время интервью перебить его.

Американская журналистка попыталась перебить турецкого лидера, когда тот отвечал на вопрос о правозащитнике Османе Кавале, приговоренного к пожизненному заключению. Эрдоган указал на то, что такое решение было принято судебной властью, поэтому его нужно уважать, однако отметил, что он «не может говорить от имени судебной власти».

«Вы не имеете права перебивать. Вы будете уважать, вы будете уважать решение судебных органов», - ответил турецкий лидер, реагируя на попытки журналистки его перебить.

Осман Кавала - турецкий предприниматель и меценат, основавший культурный фонд Anadolu Kultur AS, поддерживал этнические и религиозные меньшинства, выступает за мирное решение курдского вопроса, а также примирение турецких и армянских граждан. Обвинен за участие в попытке госпереворота в 2016 году.

Как писал сайт KP.RU, в ходе интервью Эрдоган прокомментировал решение Анкары не вводит санкционные ограничения в отношении Москвы, заявив, что Турция не обязана делать то, что делают страны Европейского союза.

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