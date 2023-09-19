На ВЭФ заявили, что санкции поспособствовало быстрой трансформации экономики в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкции поспособствовало быстрой трансформации экономики в России и совершенствованию системы госуправления, не оказав при этом ожидаемого отрицательного влияния на страны ЕАЭС. Об этом заявили участники ВЭФ.

«Безусловно, что беспрецедентное санкционное давление на Россию, вопреки ожиданиям недружественных стран, дало мощный толчок к ускоренной трансформации экономики, послужило стимулом безусловно повышенной устойчивости в развитии нашей страны», - отметил ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Иван Лобанов.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин привел в доказательство рост ВВП, который согласно прогнозам «достаточно позитивный».

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач предложил посмотреть на экономическую статистику, чтобы понять, достигают ли санкции своих целей

«“Западные оракулы” пророчили нам падение до 3% совокупного ВВП союза по итогам 2022 года. По итогу, по реальным цифрам, мы вышли на сокращение в два раза меньше, то есть мы демпировали это сокращение», - заявил замглавы ведомства, отметив и интеграционные процессы, которые теперь активно развиваются в стране.

Вольвач также привел статистику, согласно которой взаимная торговля стран ЕАЭС в первом полугодии этого года выросла еще на 11% к аналогичному периоду 2022 года, составив таким образом 3,1 трлн рублей. «Тренд на рост, тренд на разворот на внутренний рынок - он продолжается», - подчеркнул он.