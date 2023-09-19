Балицкий заявил, что Украина в сентябре планирует третью волну наступления Фото: REUTERS

Третья волна наступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении ожидается в сентябре 2023 года. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Противник, конечно, пытается восстановить боеспособность с призрачной целью овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи. Все планы противника известны, их движения легко предугадать», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, третья волна наступления прогнозируется в сентябре. Балицкий добавил, что силы у ВСУ еще остаются, хотя они уже на исходе. Поэтому еще одна попытка наступления обернется для противника очередными существенными потерями, отметил врио губернатора.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю ВСУ 18 раз пытались прорваться на Запорожском направлении и каждый раз российская армия отбрасывала их. В результате командованию украинской армии пришлось выводить в тыл 82-ю десантно-штурмовую бригаду, так как потери в ней стали критичны.

Президент России Владимир Путин, комментируя наступление ВСУ, ранее заявил, что это была не пробуксовка, а провал.