Минцифры назвало сроки начала работы единого реестра воинского учета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможно осуществить раньше 2025 года, поскольку существуют требования к инфраструктуре, а также требованиям безопасности. Такое заявление во вторник, 19 сентября, сделал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

«Очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну», - объяснил замглавы ведомства названные сроки.

Тем не менее Качанов заявил, что до конца текущего года собираются запустить пилотный проект, который реализуют не на всей территории страны, а только на территории одного-двух российских субъектов/

Напомним, ранее в Минцифры заявляли, что реестр могут создать и ввести в эксплуатацию в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года. Формирование записей, а также дальнейшая эксплуатация данного реестра будет обеспечена Министерством обороны РФ с 1 января 2025 года.