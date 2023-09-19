Депутат Куринный: нужно ужесточить контроль за лжеврачами в интернете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил о том, что необходимо строго контролировать в сети деятельность врачей-аферистов, которые за большие деньги обещают вылечить серьезные болезни.

Депутат предлагает заблокировать аккаунты мошенников в интернете.

Он советует критически посмотреть на передачи про всемогущих колдунов, готовых снять порчу и искоренить проблемы со здоровьем, и запретить их показ в сетях и на телевидении.

Такие эфиры, обещая нереальное, ухудшают состояние здоровья человека, поэтому их можно блокировать через Роскомнадзор.

- Надо думать, как это оформить, кто будет давать заключение для блокировки, чтобы прокурор мог действовать. Потому что правовой механизм блокировки есть. Здесь надо очень аккуратно, последовательно и грамотно действовать, - говорит депутат Lenta.ru.

Ранее, блогеры-миллионники, продающие в Сети уникальные курсы и марафоны, попали в поле зрения правоохранителей еще этой весной. Многие из блогеров стали фигурантами уголовных дел, передает телеканал «360».

Тем временем, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT объяснил, что в России могут признать ведение блога экономической деятельностью.