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НовостиПолитика19 сентября 2023 9:02

Путин планирует провести переговоры с Си Цзиньпином в Пекине в октябре

Патрушев: Путин планирует провести переговоры с Си Цзиньпином в Пекине в октябре
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин планирует в октябре встретиться с Си Цзиньпином

Путин планирует в октябре встретиться с Си Цзиньпином

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин планирует в октябре посетить Пекин и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Патрушев заявил, что в октябре планируется участие Путина в мероприятиях международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры", - сказал секретарь Совбеза РФ на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая вышли на новый уровень как в политическом плане, так и в экономике.