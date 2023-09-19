Путин планирует провести переговоры с Си Цзиньпином в Пекине в октябре

Путин планирует в октябре встретиться с Си Цзиньпином Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин планирует в октябре посетить Пекин и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Патрушев заявил, что в октябре планируется участие Путина в мероприятиях международного форума "Один пояс - один путь" в Пекине.

"Рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры", - сказал секретарь Совбеза РФ на российско-китайских консультациях по стратегической безопасности.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая вышли на новый уровень как в политическом плане, так и в экономике.