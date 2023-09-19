Врач Фомичева: запущенный ОРВИ и грипп приводят к болезням сердца у подростка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кардиолог Анастасия Фомичева рассказала о том, что часто заболевание сердца у подростков может протекать бессимптомно, так как оно являются врожденным.

Врач также отметила, что болезни сердца (аритмия) могут быть приобретенными из-за неправильного образа жизни: курения, наркотиков. Если вовремя выявить аритмию, то последствий не будет.

Часто болезни сердца вызваны бактериальной инфекцией (стрептококки, стафилококки). Происходит воспаление внутренней оболочки сердца. Поэтому важно своевременно лечить горло.

Кроме того, у подростков, переболевших гриппом, может быть выявлен вирусный миокардит (воспаление сердечной мышцы). Это приведет к развитию сердечной недостаточности, если не обратиться к врачу. - Также считается распространенным заболеванием у подростков — артериальная гипертензия. Важно найти причину гипертонии, - пояснила Фомичева «Газете.Ru».

Итак, если у подростка появились боли в груди, учащенный пульс, быстрая утомляемость, необходимо обратиться к кардиологу.

Ранее, кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, от чего появляются запущенные патологии сосудов, приводящие к инфарктам и инсультам. Провоцирует недуг стресс, сообщает Царьград.

А вот выраженная боль в грудной клетке, одышка и судороги могут стать предвестниками остановки сердца, сообщает телеканал «360».