МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе в Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что у Москвы якобы есть заинтересованность в нелегальной миграции из Африки в Европу, отметив, что «кто-то помогает» беженцам пройти весь этот путь.

«Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия», - сказал замглавы внешнеполитического ведомства, обвиняя Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.

Мулярчик заявил, что непосредственную перевозку беженцев осуществляют преступные организации, за которыми, как он считает, стоит Москва, а ее целью является «дестабилизация ситуации».

Напомним, в конце августа этого года появилось сообщение о том, что почти 2 тысячи мигрантов приплыли за сутки на итальянский остров Лампедуза. Отмечалось, что в центре по приему и размещению мигрантов находятся 3983 человека, однако здание рассчитано только на 400 человек.