На ВЭФ договорились о проектах развития Дальнего Востока на 1 трлн рублей. Фото: Росконгресс

ВЭБ.РФ, Сбер, Минвостокразвития РФ и Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики договорились о реализации инвестиционных проектов на сумму свыше 1 трлн рублей. Соответствующее соглашение было подписано по итогам инвестиционного дня «ИНВЕСТ-КОНТАКТ» на Восточном экономическом форуме.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов сообщил, что всего было рассмотрено более 350 проектов общей стоимостью свыше 2,6 трлн рублей.

«Сейчас отобрано более 100 проектов из дальневосточных регионов в самых различных отраслях - промышленность, АПК, общественный транспорт, туризм, логистика, ЖКХ, социальная инфраструктура», - уточнил Довлатов.

Вице-президент Сбербанка Михаил Чачин уточнил, что речь идет о 117 проектах, которые, по его мнению, помогут Дальнему Востоку полностью реализовать свой потенциал.

«В каждом регионе будут созданы с нуля или модернизированы значимые объекты социальной сферы и инфраструктуры, что поможет повысить качество жизни дальневосточников и более эффективно осуществить разворот на Восток, важный для устойчивого развития всей страны», - заявил Чачин.

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков напомнил, что главная задача – обеспечить ускоренное и сбалансированное развитие как экономики, так и социальной сферы макрорегиона. Для этого на Дальнем Востоке действуют механизмы господдержки, благодаря которым было реализовано 2,8 тысяч инвестпроектов в разных сферах. Также осуществляются мастер-планы, которые позволят качественно изменить облик 25 городов макрорегиона.

«Более 100 новых объектов инфраструктуры, на создание которых направлено подписанное соглашение, станут важным вкладом в эту масштабную и системную работу», - резюмировал замминистра.

Проекты, которые требуют особого внимания и поддержки, нашли отражение в мастер-планах городов Дальнего Востока, представленных президенту России Владимиру Путину. Во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Чите и Благовещенске мастер-планирование реализуется при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Госкорпорация развития принимает участие в финансировании проектов, направленных на повышение качества жизни людей, в том числе предусмотренных мастер-планами всех 25 дальневосточных городов.

VIII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Организатором ВЭФ является фонд «Росконгресс».