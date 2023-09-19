Сергей Глазьев: расчеты в цифровой нацвалюте - перспективное направление

Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 10 по 13 сентября во Владивостоке состоялся VIII Восточный экономический форум, на полях которого обсуждались ключевые вопросы российской экономики и пути ее развития в условиях санкций. Сайт KP.RU рассказал о главных выводах с дальневосточного саммита.

Так, на полях ВЭФ-2023 была затронута тема электронных валют. Член Коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев считает расчеты нацвалюты в цифровой форме на блокчейне и других инструментах крайне перспективным направлением в будущем.

"Если ведущие страны мира, - по меньшей мере БРИКС или ШОК, договорятся о том, что они выделяют определенные квоты своих нацвалют в цифровой форме, то на цифровых биржах несколько сотен брокеров в течение нескольких часов приведут эти валюты к равновесному курсовому соотношению. И мы могли бы использовать цифровые нацвалюты, во многом минуя банки", - отметил Глазьев.

Зампреда Госдумы Федерального Собрания РФ Александр Бабаков добавил, что Центробанк России предпринял много существенных шагов для развития и внедрения цифрового рубля. "Надо приложить усилия, чтобы мы с этим вышли к нашим партнерам", - отметил он.

На ВЭФ-2023 были также затронуты вопросы зависимости экономик различных государств от доллара и евро. По мнению исполнительного декана Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете (RDCY) Ван Вэня, у мира пока мало возможностей для создания альтернативы таким валютам.

"Посмотрите на историю того, что происходило с долларом... Чтобы создать альтернативную систему фунту, доллару потребовалось полвека... Так что мы понимаем, сколько потребуется для того, чтобы создать альтернативную систему, базирующуюся на юане", - сказал Ван Вэнь.

Но тенденция к дедолларизации говорит о том, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. "Мир уже отказывается от доллара и евро в качестве мировых валют. Многие страны... стремительно переходят к использованию нацвалют", - отметил Глазьев.

"Наше предложение о введении новой мировой расчетной валюты, которая была бы привязана к двум корзинам: корзина нацвалют стран-участниц, и корзина биржевых товаров. Модель, которую мы разработали, показала свою очень высокую устойчивость в связи с тем, что одной из ее основ является корзина биржевых товаров", - отметил министр ЕЭК.

Еще одним важным шагом на пути к дедолларизации является развитие согласованной системы национальных валют. Министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо считает важным на этом пути укрепление сотрудничества банков. Именно с этой целью между Центробанком Мьянмы и Банком России был заключен меморандум, а в Мьянме заработали российские карты "Мир".

"Важный момент - это дедолларизация, которая является нашей общей целью. Для этого мы пытаемся создать новую платежную единицу, которая бы использовалась в международных расчетах", - сказал Кан Зо.

Больше об итогах VIII Восточного экономического форума можно почитать в разделе KP.RU.