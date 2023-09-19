Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Российские войска уничтожили колонну с бронетехникой украинской армии, которая двигалась в направлении Работино на Запорожском направлении. Такое заявление во вторник, 19 сентября, сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, ссылаясь на командование подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале врио главы региона.

Балицкий также отметил, что «еще одна перспектива наступления» украинских войск грозит для них «очередными колоссальными потерями».

Напомним, в минувшую субботу, 16 сентября, в Министерстве обороны заявили, что за неделю украинские войска 18 раз пытались прорваться на Запорожском направлении, однако каждый раз российская армия отбрасывала их. В итоге командованию ВСУ пришлось выводить в тыл 82-ю десантно-штурмовую бригаду, поскольку потери стали критичны.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Военкор Александр Коц: Украина переняла тактику России и теперь успешно бьет по Крыму (подробнее)