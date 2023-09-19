Перспективы программы «Гектар» обсудили на Восточном экономическом форуме. Фото: Росконгресс

Участники сессии «Земля Дальневосточная: мой дом – моя крепость», которая состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), обсудили перспективы программы «Гектар», которая действует в России семь лет.

Как рассказала замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, в настоящее время участниками программы являются свыше 120 тысяч человек, из них 23 тысячи уже стали собственниками земли.

«Сегодня мы можем говорить о том, что мы полноценно вошли во второй крупный этап развития программы «Гектар». Это такой этап, когда первые получатели, которые рискнули, уже оформляют земельные участки в собственность», - пояснила Нургалиева.

Участники сессии отметили, что программа помогает решать демографические задачи на Дальнем Востоке. По словам Нургалиевой, для семьи, которая планирует детей, нужна земля, а возможность построить дом на ней позволяет принять такое решение.

В то же время эксперты заявили и о трудностях, связанных с реализацией программы. Так, земельные участки, предоставляемые в рамках «Гектара», находятся в отдаленных районах и зачастую не обеспечены инфраструктурой.

«Это вопрос инфраструктуры, потому что, как правило, эти земельные участки находятся в отдаленных районах, где практически чистое поле и больше ничего нет», — сообщила зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Валентина Пивненко.

Однако, по ее словам, была проведена большая работа для того, чтобы были сняты все «бюрократические препоны» в ходе реализации программы.

«Мы рассматриваем возможности передачи прав и полномочий местным органам власти в получении земельных участков, чтобы ускорить вот эти все процедуры. Я думаю, учитывая то, что действительно приоритет XXI века — Дальний Востока и Арктика, я полагаю, такие решения в скором времени будут осуществлены», — рассказала Пивненко.

Управляющий директор по Дальнему Востоку АО «ДОМ.РФ» Александр Левинталь добавил, что компанией совместно с Министерством строительства РФ подготовлен и внесен в Госдуму ряд инициатив.

«Мы надеемся, что и в ИЖС будет распространено то, что на комплексную застройку сейчас распространяется: система долевого участия, счета эскроу. Тогда все будет действительно на равных условиях», — пояснил Левинталь.

VIII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Организатором ВЭФ является фонд «Росконгресс».