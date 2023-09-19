Захарова: любые силовые посягательства Украины на Крым получат жесткий ответ РФ

Захарова заявила, что любые попытки посягательств ВСУ на Крым получат жесткий ответ РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любые попытки киевского режима совершить какие-либо силовые посягательства на Крым вызовут соответствующую реакцию со стороны России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жесткий ответ, как это было и ранее", - сказала дипломат в ответ на заявление секретаря СНБ Украины Алексея Данилова. Тот пригрозил "выкурить россиян" с полуострова при помощи оружия.

Отметим, ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев назвал заявление Данилова абсолютно фашистским, а сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал отсечь Украину от Черного моря для безопасности полуострова.

Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не позволит кому-либо угрожать Крыму, а все попытки провокации будут пресечены.