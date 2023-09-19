Врач Ивашкевич: от осенней простуды спасут закаливание и груши

Чтобы укрепить иммунитет, стоит уделить внимание правильному питанию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень традиционно считается сезоном простуды, чтобы защититься от заболевания, стоит есть больше клетчатки, и начать закаливание. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог, диетолог Анна Ивашкевич.

- Чтобы предотвратить заболевание, можно начать закаляться. Но не стоит сразу окунаться в холодную воду, для начала можно начать обливать ноги, - считает медик.

По словам Ивашкевич, поддерживать иммунитет поможет и правильное питание.

- Стоит употреблять сезонные овощи и фрукты. Большое количество клетчатки содержится в яблоках, грушах и сливах, - отметила эксперт.

Ранее KP.RU сообщил, что сыр является хорошим источником кальция и белка, необходимых для здоровья костей. Кроме того, сыр содержит витамин D. Молочный жир, содержащийся в сыре, помогает организму вырабатывать гормоны, а витамин A укрепляет иммунную систему, зрение, кожу, волосы и ногти.

Кроме того, чтобы не столкнуться с чувством усталости вместо бодрости после кофе стоит пить воду. Этот напиток приводит к туману в голове, спутанности сознания и невозможности сосредоточиться.