Умерла Любовь Майкова, актриса из фильма «Вам и не снилось»

Любовь Майкова умерла 18 сентября 2023 года Фото: кадр из фильма

Умерла Любовь Майкова, известная по роли в фильме «Вам и не снилось». Советская и российская актриса скончалась 18 сентября 2023 года. Об этом сообщается на сайте ГИТИСа.

«Советская актриса театра и кино Любовь Майкова скончалась 18 сентября», - сказано в заявлении института.

Майкова является выпускницей ГИТИСа. В кино впервые снялась в 1980 году, исполнив роль Фрэзы в фильме «Вам и не снилось». Кроме того, она играла в таких кинокартинах, как «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты».

Артистка также работала в театре, а именно в Малой драматической труппе. Майкова играла Герду в «Снежной королеве» по сказке Ханса Кристиана Андерсена, Маргариту в «Ричарде III» по пьесе Уильяма Шекспира, Алину в «Дельце» по пьесе Алексея Толстого, Соню в «Незнакомке» по сценарию Юрия Клепикова, а также Лису в «Великом лягушонке» по пьесе Льва Устинова.

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