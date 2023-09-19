Названы пять продуктов, вызывающих вздутие живота

Ряд продуктов, даже лук и чеснок, могут вызвать газообразование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблемы с ЖКТ — распространенная жалоба, с которой россияне обращаются к врачам, среди неприятных симптомов многие отмечают вздутие живота. Интернет-газета «Ридус» опубликовала список пяти продуктов, которые скорее всего вызовут вздутие.

На первом месте отказались сладкие фрукты и ягоды. Речь идет как о сезонных плодах: грушах, яблоках и арбузах, так и о заморских фруктах, например апельсинах. Специалисты отмечают - не нужно полностью отказываться от фруктов, но стоит потреблять их в ограниченных количествах.

Далее следуют фасоль и чечевица — бобовые содержат много белка, их часто употребляют те, кто придерживается вегетарианской диеты. Однако, сложные сахара в бобовых приводят к газообразованию.

Людям с чувствительным желудком советуют отказаться также от капусты, причем не только от белокочанной, но и от других разновидностей — этот овощ довольно сложен для переваривания.

Вздутие и даже диарею могут вызвать также лук и чеснок.

Самый очевидный продукт, вызывающий газообразование — газированные напитки. Речь не только про сладкие лимонады, но и, например, про квас.