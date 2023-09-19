Президент Турции Эрдоган считает, что Россия не уйдет из Крыма Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Россия не уйдет из Крыма. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу PBS.

«Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Владимиром Путиным по поводу Крыма. Но это не дало результата. И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся», - сказал Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе РФ, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил глава государства, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.

О том, что Крым навсегда останется с Россией, говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Чиновник отметил, что подобная форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала «единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан» на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти на Украине.