Кардиолог Хачирова: взрослый человек должен уделять спорту 150 минут в неделю

Перед активными занятиями рекомендуется проконсультироваться у врача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Занятия физкультурой и спортом, безусловно, полезны для здоровья, однако, не стоит также излишне перегружать организм. Об этом рассказала NEWS.ru кардиолог Асият Хачирова.

Если речь идет про взрослого человека, то рекомендуется уделять спорту не менее 150 минут в неделю — это когда нагрузка умеренная, - считает медик.

Если же человек испытывает тяжелые нагрузки, то здесь специалисты советуют заниматься 75 минут в неделю.

При этом, по словам Хачировой, перед активными занятиями рекомендуется проконсультироваться у врача. Особенно, если человек страдает от хронических болезней.

Ранее KP.RU сообщил, что давление необходимо измерять в спокойной обстановке: если человек ходил или выполнял какую-то работу, то перед измерением нужно отдохнуть пару минут. Кроме того, не рекомендуется измерять давление после курения или употребления кофе. В данном случае следует подождать примерно полчаса.

Контролировать давление также рекомендуется метеозависимым людям.