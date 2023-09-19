Politico: в ЕС усомнились в трезвости замминистра Украины после слов о ВТО

Politico: дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов о ВТО Фото: REUTERS

Издание Politico сообщило, что в Евросоюзе усомнились в трезвости замминистра экономики Украины Тараса Качка после его заявлений о планах подать жалобу в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна в Польшу, Венгрию и Словакию.

“Это мужчина был пьян?”, — приводит издание слова одного из дипломатов ЕС.

В статье отмечается, что мнения насчет самостоятельного запрета ряда стран на ввоз украинского зерна разделились, и некоторые дипломаты предложили Еврокомиссии подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию за нарушение правил внутреннего рынка ЕС.

“Это решение подрывает все единство ЕС по отношению к Украине”, — отметил один из дипломатов.

Напомним, в апреле 2023 года ряд европейских стран из-за протестов местных фермеров запретил ввоз украинской сельхозпродукции, однако позже ограничения были отменены в обмен на эмбарго ЕС на ввоз нескольких зерновых культур с Украины.

В сентябре Еврокомиссия решила отменить ранее введенное эмбарго, однако Польша, Венгрия и Словакия не согласились с данным решением и самостоятельно ввели запрет на ввоз зерна с Украины, из-за чего Киев подал иски против этих стран во Всемирную торговую организацию.