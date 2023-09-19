Минобороны: ВСУ несут огромные потери в Клещеевке из-за действий российских сил Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за активных действий российской армии. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Российское оборонное ведомство опубликовало видео, прокомментировав его так: «Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях поселка».

О том, что противник имеет серьезные потери в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка на Донецком направлении, ранее заявил и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, при каждом штурме украинские подразделения теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными.

Минобороны также ранее проинформировало, что российским подразделениям удалось улучшить свое положение вблизи населенного пункта Клещеевка в ДНР.

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