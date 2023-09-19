Венгрия объявила о крупных военных учениях на фоне конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы (ВС) Венгрии в ноябре проведут крупнейшие за последние несколько лет учения, необходимость которых вызвана украинским конфликтом. Такое заявление сделал начальник венгерского Генерального штаба генерал Габор Бёрёнди, отметив, что учения пройдут одновременно в восьми районах республики.

Бёрёнди отметил, что из-за начала конфликта на Украина уже привыкшие к миру войска пришлось встряхнуть, так как необходимо «изменить обучение и боеготовность, чтобы иметь подготовленную, отзывчивую и хорошо оснащенную армию».

«Проведем гораздо более масштабные учения, в ходе которых не только проведем военные маневры в восьми частях страны, но и оценим, как венгерские силы обороны и гражданская администрация могут сотрудничать», - рассказал глава Генштаба республики в интервью газете Magyar Nemzet.

Напомним, в начале сентября этого года глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш призвал западные страны предоставить России гарантии безопасности для урегулирования конфликта на Украине.

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