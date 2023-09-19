Центр «Зотов» при поддержке ВТБ открывает выставку «Родченко. Личное»

Центр «Зотов» представляет серию персональных выставок: её откроет экспозиция «Родченко. Личное», посвященная новатору в области фотографии, живописи, предметного и графического дизайна Александру Родченко. Выставка пройдет при поддержке ВТБ и откроется 22 сентября.

«После двух масштабных проектов о конструктивизме, мы решили обратиться к персоналиям той эпохи и начинаем серию выставок-исследований с Александра Родченко — одного из наиболее узнаваемых героев 20-х-30х гг XX века, – сообщила генеральный директор центра Дарья Филиппова. - На примере Родченко можно будет прочувствовать как быт и среда формировали художников, к чьему наследию многие обращаются до сих пор».

В экспозицию вошли 58 знаковых фотографий 1920-х и 1930-х годов, личные вещи, периодические издания, воспоминания из дневников и фрагменты писем Александра Родченко.

Выставка состоит из пяти тематических разделов — «Город», «Репортаж», «ВХУТЕМАС», «Мастерская» и «Семья». Собранные в них экспонаты позволят увидеть Москву иным взглядом, встретиться в мастерской с друзьями и коллегами художника, увидеть, как Родченко любуется своей соратницей и супругой Варварой Степановой и почувствовать, как дорожит временем, проведенным с родителями.

«Дневниковые записи, фотографии и личные вещи позволяют не только по-новому открыть для себя автора, но и увидеть что-то ранее неизвестное для себя в его работах. Выставка «Родченко. Личное» дает шанс ближе узнать Москву и ее героев», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.