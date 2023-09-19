Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда

Путин подписал указ о выплате блокадникам и защитникам Ленинграда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил свою подпись под указом о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда к 80-летию снятия фашистской блокады.

В указе сказано, что в декабре текущего года и в январе 2024-го будет произведена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей российским гражданам, у которых есть медаль "За оборону Ленинграда" или же знак "Житель блокадного Ленинграда".

Путин также поручил правительству РФ обеспечить все необходимые расходы, чтобы в установленные сроки осуществить выплаты защитникам и блокадникам Ленинграда. Указ президента России вступает в силу с момента его подписания, то есть с 19 сентября 2023 года.

Напомним, блокада Ленинграда войсками нацистской Германии продлилась 872 дня - в период с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Сайт KP.RU рассказал, как сейчас в Петербурге относятся к страшному периоду в жизни города в период Великой Отечественной войны.