В США раскрыли тайну исчезновения бывшего главы МИД Китая

WSJ: экс-главу МИД Китая Цинь Гана отстранили за внебрачные отношения в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что бывшего главу МИД Китая Цинь Гана могли снять с должности из-за внебрачных отношений в США во времена, когда дипломат работал в американском посольстве.

По данным WSJ, в результате внутренней проверки Коммунистическая партия КНР установила, что Цинь Ган, будучи послом в США, состоял в романтических отношениях и даже стал отцом.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, Цинь Ган остается под следствием из-за возможных нарушений национальной безопасности", — уточняют авторы статьи.

Напомним, в июле 2023 года Цинь Ган был снят с должности главы МИД Китая в ходе голосования парламента КНР. При этом за несколько дней до этого после того, как Цинь Ган не принял участие во встрече глав МИД стран АСЕАН в СМИ стали появляться слухи об исчезновении экс-министра.