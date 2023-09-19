Кинолог дал советы по приучению собаки к поездкам на машине

Многие псы любят поездки не только на авто, но и на водных видах транспорта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поездки за город на автомобиле с любимым питомцем - интересное и увлекательное путешествие не только для собаки, но и для хозяев. Однако, если пес не приучен к авто, усадить собаку внутрь может быть не просто, рассказал «Газете.ru» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

- Для приучения взрослой собаки к поездкам нужно вначале привести животное в автомобиль, взяв с собой ее любимую подстилку или игрушки. Тогда собака будет воспринимать авто как дом, - считает специалист.

Кинолог добавил, что не лишним будет перед поездкой дать собаке успокоительное. Также обязательно нужно взять с собой воду и лакомства.

Ранее Life.ru сообщил, что перед поездкой лучше не кормить собаку, но обязательно с ней погулять. За сутки до поездки нужно достать переноску, чтобы собака привыкла к ней, сидела или отдыхала внутри.

По данным телеканала «Царьград», немотивированная агрессия пса может возникать из-за боли. Злое поведение может также вызываться опухолями мозга. Стоит отвезти питомца в ветклинику, чтобы врачи установили точный диагноз.