Суд приговорил экс-зампреда ЦБ Корищенко к семи годам колонии за растрату Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таганский районный суд Москвы во вторник, 19 сентября, приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка России Константина Корищенко за растрату 1,4 млн рублей.

По информации РБК, предприниматель Максим Пальчун, который является еще одним фигурантом дела, также получил семь лет колонии.

Кроме того, суд оштрафовал Корищенко и Пальчуна на 1 млн рублей каждого и запретил им в течение трех лет занимать управляющие должности в коммерческих организациях.

Корищенко, а также его предполагаемый сообщник Пальчун, были задержаны в июне 2021 года. Им было предъявлено обвинение в особо крупной растрате, которая в 2013 году спровоцировала банкротство Инвестбанка. В тот же день бывший зампред Банка России был отправлен в СИЗО.

Сайт KP.RU писал об отзыве лицензии у московского Инвестбанка с 13 декабря 2013 года.