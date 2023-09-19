Пушков: материал NYT о Константиновке показал разлад между Киевом и Западом

Сенатор Алексей Пушков заявил об окончании безоговорочной поддержки Украины западными странами, на что, по его словам, указывает, представленная накануне публикация журналистов американской газеты New York Times, которые провели собственное расследование взрывов рынка в Константиновке в ДНР.

«Газета "Нью-Йорк таймс" признала и доказала, что удар по Константиновке был нанесен с украинской стороны. Это нечто новое. До сих пор западные, и прежде всего американские СМИ были всегда и безусловно на стороне Украины», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сенатора.

Пушков также отметил, что к концу подошел и период «красных дорожек» для президента Украины Владимира Зеленского. По словам сенатора, теперь Киев будет вынужден существовать в более сложной информационной, а также политической среде.

Напомним, после проведенного расследования журналисты NYT заявили, что рынок в Константиновке атаковала выпущенная из «Бука» ракета украинских войск.