Политолог Косоруков: возобновление зерновой сделки невозможно не по вине России

Возобновить зерновую сделку мешает Запад, считает политолог Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Возобновление зерновой сделки действительно невозможно, однако, не по вине российской стороны. Об этом заявил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков, комментируя заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

- Шансов на возобновление зерновой сделки и впрямь нет, однако не по вине России. Некоторые корабли, которые шли через зерновой коридор, везли вооружение, с других - запускались беспилотники по территории РФ, - отметил Косоруков.

Эксперт отметил, что «Боррель просто подчеркивает, что зерновая сделка не сработала».

Ранее RT сообщил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не видит возможности достижения договорённости по «Черноморской инициативе» с Россией. В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки.

По данным «Известий», 17 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели беседу в преддверии 78-й сессии Генассамблеи международной организации, и в ходе обсуждения поднимался вопрос о будущем черноморской зерновой инициативы. К каким выводам пришли Гутерриш и Блинкен, не уточняется.