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НовостиПолитика19 сентября 2023 12:27

Полянский: западная пресса перестала покрывать провокации Зеленского

Ранее газета NYT сообщила, что трагедия в Константиновке произошла из-за удара ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Полянский: западные СМИ перестали покрывать провокации Зеленского

Полянский: западные СМИ перестали покрывать провокации Зеленского

Фото: REUTERS

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные СМИ перестали покрывать провокации президента Украины Владимира Зеленского после удара ВСУ по рынку в Константиновке.

“Западная пресса перестала церемониться с Зеленским и покрывать его провокации. Очень плохой знак для киевского режима в преддверии открывающейся сегодня недели высокого уровня в ГА ООН”, — написал дипломат в своем телеграм-канале.

Напомним, 6 сентября по мирному рынку в населенном пункте Константиновка был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 15 мирных жителей и еще 36 были ранены.

Владимир Зеленский оперативно опубликовал видео трагедии, но именно благодаря этим кадрам американское издание New York Times смогло доказать, что удар был нанесен украинскими войсками.

Также журналисты позже сообщили, что украинские власти пытались помешать им получить доступ к обломкам ракеты сразу после удара, однако они смогли пробраться на место трагедии и подробно изучить его.