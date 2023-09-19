Захарова заявила, что Россия ответит на удаление видео МИД с YouTube Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала удаление ряда видео ведомства с видеохостинга YouTube. Об этом она заявила на брифинге во вторник, 19 сентября.

По ее словам, Москва не оставит без ответа такой шаг со стороны корпорации Google. Захарова отметила, что владельцы хостингов должны перестать "выполнять заказ американских спецслужб в рамках развеянной против РФ информационной войны и гибридной агрессии".

"Мы будем на это отвечать, мы умеем на это отвечать. В этот раз мы тоже ответим … Они должны прекратить тотальную зачистку цифрового пространства от любых альтернативных точек зрения", - заявила Захарова.

Также официальный представитель МИД также высказалась по поводу поездки Владимира Зеленского в США. По ее словам, украинский президент направляется в Соединенные Штаты Америки, чтобы вновь клянчить у Запада деньги и новое оружие.