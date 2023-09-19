Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 сентября 2023 12:38

Захарова заявила, что Россия ответит на удаление видео МИД с YouTube

Представитель МИД РФ заявила, что владельцы Google и YouTube должны перестать убрать из цифрового пространства альтернативные точки зрения
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Захарова заявила, что Россия ответит на удаление видео МИД с YouTube

Захарова заявила, что Россия ответит на удаление видео МИД с YouTube

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала удаление ряда видео ведомства с видеохостинга YouTube. Об этом она заявила на брифинге во вторник, 19 сентября.

По ее словам, Москва не оставит без ответа такой шаг со стороны корпорации Google. Захарова отметила, что владельцы хостингов должны перестать "выполнять заказ американских спецслужб в рамках развеянной против РФ информационной войны и гибридной агрессии".

"Мы будем на это отвечать, мы умеем на это отвечать. В этот раз мы тоже ответим … Они должны прекратить тотальную зачистку цифрового пространства от любых альтернативных точек зрения", - заявила Захарова.

Также официальный представитель МИД также высказалась по поводу поездки Владимира Зеленского в США. По ее словам, украинский президент направляется в Соединенные Штаты Америки, чтобы вновь клянчить у Запада деньги и новое оружие.