Реализацию программы «Муравьев-Амурский 2030» обсудили на ВЭФ

Фото: муравьевамурский-2030.рф

Вопрос подготовки кадров для госслужбы на Дальнем Востоке стал темой для обсуждения в рамках панельной сессии «Муравьев-Амурский 2030: новые кадры для больших задач», которая прошла в рамках Восточного экономического форума.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что целью программы является подготовка в ближайшие пять лет 200-300 специалистов, которые бы хорошо знали макрорегион.

«У нас очень много рабочих мест с высокой заработной платой, что привлекательно для молодежи. Мы уже трудоустроили десять выпускников программы на разных должностях», - сообщила председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил важность реализации программы «Муравье-Амурский», однако, по его словам, нужно сделать так, чтобы управленческие команды на местах тоже обучались и постоянно совершенствовались.

Директор Инвестиционного агентства Приморского края, выпускник первого потока программы Виталий Галкин заявил, что в рамках подготовки управленческих кадров в макрорегионе необходимо особое внимание уделять практике.

«Нужно больше навыков, для того чтобы находить общее с собеседником, понимать, что ему нужно, как выстроены связи между людьми в коллективе — эти навыки нужны, на мой взгляд, государственному служащему», — пояснил Галкин.

С ним согласился руководитель дирекции проектов Дальнего Востока и Арктики АО «ВЭБ. Инфраструктура», выпускник первого потока программы Камо Кароян. В то же время, по его мнению, «в погоне за практикой» нужно не потерять методологическую подготовку.

«Во всех университетах Дальнего Востока есть элементы этой программы. Ее надо тиражировать, включать другие университеты в подготовку специалистов. Включать методологически, но помнить, что без решения реальных задач она невозможна», — отметил ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец.

VIII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Организатором ВЭФ является фонд «Росконгресс».